VOTRE AVANTAGE : 3 jours dans le sud-ouest de la frise au Strandhotel Vigilante **** - à partir de 95 € p.p.

Le village de pêcheurs de Makkum se trouve au sud-ouest de la Frise, jouxtant le Lac de l'IJssel, connu pour ses maisons de négociants et ses façades richement ornées. Sept Villes du Tour des Onze Villes de la Frise se trouvent dans la région dont Harlingen, d'où partent les bateaux vers les îles Terschelling ou Vlieland. Vous séjournez au Strandhotel Vigilante ****; une ambiance relaxe, un service parfait, des chambres spacieuses et une cuisine excellente sont les atouts de cet hôtel moderne au bord de l'IJsselmeer.

Compris

• 2 nuits Strandhotel Vigilante ****

• 2x petit déjeuner

• 1x verre de bienvenue

• 1x dîner 3 plats

Infos & reservation

• 050 330 990

• info@holidayline.be

• www.holidayline.be/plusmagazine

Code : FRIPCL04

Conditions

• Prix par personne sur base d'une chambre double charme entre 01/10/20-31/03/21. Arrivée du dimanche au mercredi: 95 € p.p. Arrivée le vendredi: 105 € p.p.

Si le voyage ne peut avoir lieu à cause d'une force majeure, des précautions pour la santé publique ou à cause d'une fermeture de l'hôtel (volontaire ou pas), le voyageur accepte un voucher remplaçant dont la valeur s'élève à celle de la réservation.

