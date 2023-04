RED SILVER GOLD

Tentez de gagner 4 places de cinéma pour voir le fi lm le plus mignon de l'année. "Mon chat et moi : La grande aventure de Rroû" vous présente Rroû, un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l'adopte et l'emmène dans sa maison de campagne au coeur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine (Corinne Masiero) et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais.

