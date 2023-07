Tentez de remporter deux places pour aller voir une délicieuse comédie estivale au casting quatre étoiles.

Kristin (Toni Collette) n'a pas la vie facile. Son fils unique quitte le cocon familial, personne ne la prend au sérieux au boulot et son mari la trompe. C'est alors qu'elle apprend que son grand-père est décédé en Italie. Elle plie donc bagage, quitte sa misérable situation et s'envole pour la dolce vita. Mais lorsque les funérailles de son grand-père se terminent par une fusillade sanglante, on lui annonce une désagréable nouvelle : il était un redoutable boss de la mafia et tout le monde attend d'elle de reprendre le flambeau. Aux côtés de la fi dèle main droite de la famille (Monica Bellucci), elle va, de façon hilarante, dépasser toutes les attentes, y compris les siennes.

Kristin (Toni Collette) n'a pas la vie facile. Son fils unique quitte le cocon familial, personne ne la prend au sérieux au boulot et son mari la trompe. C'est alors qu'elle apprend que son grand-père est décédé en Italie. Elle plie donc bagage, quitte sa misérable situation et s'envole pour la dolce vita. Mais lorsque les funérailles de son grand-père se terminent par une fusillade sanglante, on lui annonce une désagréable nouvelle : il était un redoutable boss de la mafia et tout le monde attend d'elle de reprendre le flambeau. Aux côtés de la fi dèle main droite de la famille (Monica Bellucci), elle va, de façon hilarante, dépasser toutes les attentes, y compris les siennes.