RED SILVER GOLD

Une pièce d'Eric ASSOUS. MISE EN SCÈNE : JEAN-LUC MOREAU assisté de Nell Darmouni. Avec Michel LEEB, Anne JACQUEMIN, Arthur FENWICK , Alice RAUCOULES.

Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fi ls unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confi er le temps d'un séjour en amoureux à Capri. Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudé est en réalité au bord de l'implosion. Au cours d'une discussion sur le possible divorce de leur fi ls, quelques confessions émergent et puis, catastrophe ... la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et des conséquences apocalyptiques !

Tickets pour la réprésentation du 25/10, à Liège

Pour connaître les autres dates, rendez-vous sur https://www.diagonaleproductions. be/agenda

Une pièce d'Eric ASSOUS. MISE EN SCÈNE : JEAN-LUC MOREAU assisté de Nell Darmouni. Avec Michel LEEB, Anne JACQUEMIN, Arthur FENWICK , Alice RAUCOULES.Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fi ls unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confi er le temps d'un séjour en amoureux à Capri. Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudé est en réalité au bord de l'implosion. Au cours d'une discussion sur le possible divorce de leur fi ls, quelques confessions émergent et puis, catastrophe ... la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et des conséquences apocalyptiques ! Tickets pour la réprésentation du 25/10, à Liège Pour connaître les autres dates, rendez-vous sur https://www.diagonaleproductions. be/agenda