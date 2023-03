RED SILVER GOLD

Leslie est une alcoolique troublée et manipulatrice du Texas qui a gagné le gros lot à une loterie locale. Six ans plus tard, Leslie est fauchée et mène une existence nomade. Son fils de 20 ans, dont elle est séparée, lui offre un abri, à condition qu'elle arrête de boire. C'est Sweeney, employé de motel solitaire, qui tente sa chance lorsque Leslie est abandonnée par ceux qu'elle a blessés. Avec son soutien, Leslie est confrontée aux conséquences de ses actes et obtient une seconde chance de construire une bonne vie pour elle et son fils. Un film de Michael Morris avec Andrea Riseborough, Owen Teague, Marc Maron. Au cinéma le 12 avril.

