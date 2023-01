RED SILVER GOLD

The Chapel raconte l'histoire de la pianiste virtuose Jennifer Rogers, 23 ans, qui participe au concours Reine Elizabeth, de renommée mondiale. Pendant la compétition, les 12 fi nalistes sont séquestrés dans la "chapelle" pendant sept jours, sans aucun contact avec le monde extérieur. Jennifer sou re du stress de la compétition et de l'isolement. Les mauvais souvenirs refont surface. Un film de Dominique Deruddere avec Taeke Nicolaï, Kevin Janssens et Ruth Becquart.

