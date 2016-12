Wallonie: lancement d'une application pour l'usage des titres-services électroniques

Une nouvelle application gratuite pour utiliser plus facilement les titres-services électroniques a été présentée et lancée, jeudi matin à Anhée (province de Namur), par la La ministre de l'Emploi et de la Formation, Eliane Tillieux, en collaboration avec le Forem et Sodexo, l'émetteur de titres-services en Wallonie.