Vous aussi, aidez Lili !

Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare se développant dès la petite enfance : elle se caractérise entre autres par des atteintes motrices sévères, un retard mental et, sans stimulation suffisante, elle peut évoluer défavorablement. Chez les filles, cette pathologie constitue l'une des premières causes de polyhandicap d'origine génétique.

Dans le Plus Magazine de décembre, nous vous parlions de Lili et de ses parents : face à la maladie, les parents de Lili ont décidé de créer l'association Lili à l'infini, afin d'assurer à leur enfant la meilleure qualité de vie possible et de l'inciter à progresser.

Par ailleurs, ils ont également créé, avec d'autres parents et des professionnels de santé, l'association Eudaimonia, un centre d'accueil novateur pour enfants souffrant du syndrome de Rett et de troubles autistiques.

Ces deux asbl sont actuellement à la recherche de volontaires bénévoles, prêts à offrir un peu de leur temps pour le bien-être des enfants :

Des personnes prêtes à compléter l'équipe d'accompagnement de Lili ou des enfants pris en charge au centre d'accueil Eudaimonia, basé à Profondeville : concrètement, ces bénévoles s'engageraient à jouer au minimum deux heures/semaine avec l(es) enfant(s), selon la méthode Son-Rise, une méthode de stimulation à destination des personnes souffrant de troubles du développement. L'acquisition de cette méthode se fait via une formation de cinq jours prise en charge par l'asbl.

Des chauffeurs pour conduire Lili à ses séances de thérapie, chez sa kinésithérapeute ou sa logopède (1h30 à 2h/semaine).

Des personnes pour entretenir les espaces intérieurs et extérieurs du centre Eudaimonia (ménage, jardinage, bricolage et petits travaux).

"Nous ne cherchons pas de profils déterminés, seule l'envie d'aider les enfants compte, explique Sébastien Dricot, papa de Lili. Tout au plus demandons-nous aux bénévoles chauffeurs ou membres de l'équipe accompagnante de s'engager sur le moyen-terme, au minimum pour un an. Ils auront une relation privilégiée avec les enfants et ceux-ci ont besoin d'une certaine routine, d'avoir affaire à des visages qui ne changent pas toutes les semaines..." Comme dit précédemment, il s'agit d'activités bénévoles, mais un défraiement est envisageable pour les trajets.

Intéressé(e) ? Contactez Sébastien Dricot, via la page Facebook de l'association Lili à l'infini ou par mail : dricotseb@gmail.com.