Vos courses moins chères à l'étranger: les bons plans pays par pays

Un samedi après-midi comme un autre... Cette scène pourrait très bien se dérouler dans les régions de Maastricht et Breda au Pays-Bas ou d'Aachen en Allemagne. Mais elle se joue à Givet, une petite ville française traversée par la Meuse, à un jet de pierre de la région de Dinant. Sur le parking de l'hypermarché, les voitures immatriculées en Belgique sont nombreuses, même majoritaires. Les clients ressortent de l'Intermarché avec des chariots encombrés d'eau en bouteille plastique, de produits laitiers et de caisses de vin. Leur motivation ? " Regardez et surtout goûtez mon bon Bordeaux, il coûte 2€ de moins qu'en Belgique. Il me semble encore meilleur, commente Jean-Claude, grand sourire aux lèvres, un prépensionné de l'industrie. Il a fait, avec son épouse, un bon 40 km pour venir s'approvisionner en France. Nous venons plusieurs fois par an et nous en profitons pour bourrer le coffre de l'auto de sodas, de vins et d'eaux minérales. La différence de prix est flagrante. Nous épargnons plusieurs dizaines d'euros même en déduisant le carburant. Cela nous fait une sortie aussi. Mais tout n'est pas meilleur et moins cher ici. Je n'aime pas les viandes françaises. Nous avons de bien meilleures viandes en Belgique ! "

