Vive la quille en été !

Sa modestie en sera certainement blessée, mais tant pis, cette fois, c'est d'elle qu'on va parler. De notre Jocelyne Minet dont nous fêtons (car un passage symbolique, cela se fête !) le départ à la retraite. Durant des années, elle nous a expliqué, dans notre rubrique Droits et revenus, tous les tenants et aboutissants, tous les enjeux et tous les calculs afférents à ce qu'il faut bien appeler une problématique extrêmement compliquée et mouvante, le dossier des pensions. Durant des années, elle a répondu avec une infinie patience et gentillesse aux questions que les lecteurs (et les collègues) lui glissaient pour avis. Et voilà, cet été, c'est à elle de franchir le cap.

L'été... Une période idéale pour ce faire car le passage se franchit en douceur. L'été, tout le monde lève le pied. La pension commence comme de longues vacances. Petit déjeuner plus tardif bien achalandé en confitures, barbecues en semaine, apéros et saucisson... Rien que du bonheur (et 8 kilos en plus m'a soufflé un jour une lectrice soucieuse de dénoncer ce piège inattendu qui a eu ce mérite de la remettre au sport). Il y a les petits-enfants à occuper. Et puis pourquoi pas l'un ou l'autre voyage ? Des travaux dans le jardin ? Des promenades dans les parcs ? L'été, il y a toujours quelque chose à faire ou à voir, même sans grever son portefeuille (car rares sont ceux qui ne doivent pas revoir leur budget ; autant le faire immédiatement quand le soleil ( ?) ou en tout cas la lumière dopent notre positivité). Des journées bien pleines donc, et l'impression que ces grandes vacances n'auront jamais de fin.

Eh bien justement, c'est à ce moment-là qu'il faut prévoir, si ce n'est déjà fait, le lendemain. Se poser la question fondamentale de ce qu'on veut que soit cette nouvelle tranche de vie, des choses sur lesquelles on mettra les priorités, de faire le point sur sa nouvelle organisation. Et ce de manière à ne pas tomber dans ce que les spécialistes nomment " le trou noir " lorsque tout le monde sera retourné au travail ou à l'école et que les frimas limiteront les travaux au jardin de toute manière déjà réalisés. Bénévolat, loisirs, cours, boulot complémentaire, aides à la famille... Bien pensée, la retraite permet aussi de réaliser de vieux rêves, de se donner tout entier à sa passion. L'été, cette saison qui donne envie d'aller de l'avant, est un moment propice pour donner un nouvel élan à sa vie.

Plein de bonheur aux néo-pensionnés et à notre Jocelyne, qui aura déjà l'immense satisfaction d'échapper pour la première fois aux travaux estivaux sur la E40 :-)