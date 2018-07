Vacances: Minou vient avec nous !

Ses valises : pensez à bien préparer le départ ! Vérifiez si ses vaccins sont en ordre et répondent à la réglementation du pays de destination, si vous disposez bien d'une cage de transport et si votre animal n'est pas malade en voyage, auquel cas il faudra envisager une médication adaptée. N'oubliez pas d'emmener l'un de ses coussins, ses bols familiers, son bac et sa litière habituels et quelques-uns de ses jouets favoris. Ainsi votre chat retrouvera ses affaires et son odeur, ce qui le rassurera. Attention également à ne pas omettre son passeport ! Celui-ci pourra être exigé à la douane.

En voiture : disposez sa cage de transport dans un endroit stable et protégé du soleil. Lors des arrêts, laissez-le bien dans sa cage mais sortez celle-ci de la voiture pour qu'il puisse prendre un peu l'air ou ouvrez les fenêtres. A moins que vous ne l'ayez habitué à la laisse, auquel cas vous pouvez le faire marcher un peu. N'oubliez pas non plus de lui proposer régulièrement à boire. Si votre chat miaule beaucoup pendant le trajet, ne le rassurez pas à ce moment-là mais seulement lorsqu'il cesse. Vous éviterez ainsi qu'il ne miaule de plus en plus pour obtenir votre attention.

En avion : le transport en avion peut être très stressant pour les animaux, surtout pour les chats qui sont particulièrement sensibles. Je conseille dès lors de ne l'envisager qu'en cas d'extrême nécessité. Renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne des dispositions à prendre et demandez si votre chat pourra vous accompagner en cabine ou s'il devra aller en soute. Demandez également à votre vétérinaire de vous conseiller un petit calmant léger, éventuellement à base de plantes.

En train : le train reste bien souvent le moyen de transport le plus agréable et le moins stressant pour un animal. Vous avez également l'avantage de pouvoir le garder près de vous, à vos pieds ou à côté sur la banquette s'il y a de la place. N'oubliez pas de lui acheter son billet de transport, voyager avec son chat n'est en effet pas gratuit !