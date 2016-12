Un bon cadeau sous le sapin ?

Ceux et celles qui reçoivent un bon cadeau sont souvent ravis. Ils peuvent choisir euxmêmes ce qu'ils achètent (parmi l'assortiment proposé par le magasin ou la chaîne de magasins) ou peuvent l'échanger contre un autre produit ou service. Il existe différents types de bons cadeaux : des cartes ou bons cadeaux de (chaînes de) magasins, des bons découverte comme Vivabox, Bongo, Wonderbox... Ils s'achètent en magasin ou en ligne. Mais sontils soumis aux mêmes conditions d'utilisation ?

Bons cadeaux, bons de valeur, cartes cadeaux

Les bons cadeaux représentent une certaine valeur en argent échangeable uniquement contre un produit ou un service auprès des commerçants qui les émettent ou qui sont affiliés à un système de bons cadeaux. Les chaînes de magasins proposent aussi des cartes cadeaux. Elles sont comparables aux bons cadeaux si ce n'est qu'elles se présentent sous la forme d'une carte en plastique, comme une carte bancaire. Lorsqu'elle est épuisée, on peut la recharger. On achète un bon cadeau, contrairement aux "bons à valoir" qui sont proposés lorsqu'on vient échanger un produit ou pour obtenir une réduction dans le cadre d'une action promotionnelle.

La durée de validité

Il n'existe pas de règles fixes pour les bons cadeaux en Belgique. L'acheteur d'un bon cadeau est donc lié par les conditions que fixe le vendeur dans le contrat. S'il l'offre ensuite à quelqu'un d'autre, cette personne se trouve à son tour liée par les conditions du vendeur.

Une durée de validité est mentionnée

La durée de validité est souvent de 1 an, mais elle peut être plus longue ou plus courte en fonction du type de produit ou service. Si on se présente muni de ce bon après la période de validité, le commerçant peut en principe le refuser sans aucune compensation. Ce sera au juge d'estimer si un délai aussi court est raisonnable, surtout s'il est de moins de 1 an. Car en fin de compte, le commerçant reçoit en mains une somme d'argent pour laquelle, passé un certain temps, il ne doit plus fournir de prestations en contrepartie.

La durée de validité commence parfois à courir au moment de l'émission du bon cadeau et non au moment de son achat.

Pas de durée de validité mentionnée

La durée de validité doit être clairement mentionnée. A défaut, le bon cadeau peut être échangé aussi longtemps que le magasin existe.

Prolongation

Il est souvent possible de prolonger le bon cadeau même quand la date d'échéance est dépassée ! Les chèques cadeaux Vivabox, par exemple, peuvent être prolongés ou échangés jusqu'à 1 an après la date d'échéance (10€). Chez Bongo, c'est possible jusqu'à 6 mois après la date d'échéance si le bon cadeau est encore dans son emballage d'origine. La prolongation est gratuite pendant les 6 premiers mois. Il faudra payer 10€, même si le bon est encore valable. Wonderbox permet de prolonger jusque 3 mois après la date d'échéance (gratuitement tant que le bon est valable). Chez Cadeaubox, la prolongation est possible jusque 12 mois après la date d'échéance (gratuitement si le bon a encore une durée de validité de 6 mois et se trouve toujours dans son emballage d'origine).

Les échanges

Contre de l'argent

En général, il n'est pas possible d'échanger un bon contre de l'argent. On peut le demander, mais le vendeur n'est pas obligé d'accepter. La plupart des vendeurs préviennent même qu'il faut utiliser totalement le bon en question. Si, par exemple, on achète pour 25€ avec un bon cadeau d'une valeur de 30€, la valeur restante de 5€ ne sera pas remboursée. Les commerçants peuvent se montrer plus souples pour des raisons commerciales mais rien ne les y oblige. Le montant restant prendra souvent la forme d'un bon valeur pour un autre achat. D'autres conditions peuvent aussi figurer dans le contrat : par exemple, que le bon n'est pas utilisable pour acheter des produits en promotion.

Contre un autre bon

Il est généralement possible d'échanger un bon contre autre chose, par exemple, un bon portant sur un autre thème chez Vivabox, Bongo... Attention: la durée de validité peut parfois être plus courte (par exemple, 6 mois).

Ou du cash, tout simplement ?

Même s'ils rencontrent de plus en plus de succès, les bons cadeaux n'en présentent pas moins quelques inconvénients. L'argent est perdu si le magasin fait faillite. En offrant tout simplement de l'argent, on offre en même temps le plus large choix à celui qui le reçoit. Mais beaucoup estiment que cela manque de romantisme sous le sapin. Si on veut quand même offrir un bon cadeau, il faut en choisir un qui offre un large éventail de choix, par exemple, dans une grande chaîne ou auprès d'un système auquel sont affiliés de nombreux commerçants.

Auteur: Filip Godelaine