Un animal pour Noël: bonne ou mauvaise idée?

Le bon moment

Si vous désirez faire une surprise à l'heureux destinataire, optez plutôt pour un autre cadeau. Car, même si vous êtes sûr que la personne aime les bêtes, elle n'a peut-être pas envie d'en posséder une. En effet, entre aimer les animaux et en avoir la charge, il y a une marge. Et même si la personne que vous voulez gâter vous a dit et répété qu'elle souhaitait un animal, peut-être n'est-ce pas le bon moment pour elle.

Du temps et un budget

Quand on est certain que le destinataire veut un animal et que c'est le bon moment, encore faut-il s'assurer qu'il est prêt à s'en occuper. Il faut le nourrir, le soigner, nettoyer sa couche, jouer avec lui, et enfin aller le promener dans le cas du chien. Tout cela prend du temps et nécessite beaucoup d'attention et d'amour pour le petit être. En outre, il faut également pouvoir en assumer le coût. Car entre les soins vétérinaires, l'alimentation et les accessoires indispensables, posséder un animal représente un vrai budget, à savoir au moins un demi-millier d'euros par an pour un chien ou un chat.

Le choix de l'espèce

Si tout cela a été bien soupesé, il convient de discuter du choix de l'espèce. A cette fin, il est indispensable de mesurer le temps qu'on a à consacrer à l'animal. Si on est absent 8h par jour 5 jours sur 7, il vaut peut-être mieux opter pour un lapin, un cobaye ou un chat plutôt qu'un chien. Et dans le cas de ce dernier, veiller à bien en choisir la race en fonction de ses besoins. Enfin, il faut s'assurer que le futur propriétaire a pensé à une solution pour faire garder son animal en cas de départ en vacances sans lui.

On l'aura compris, même si l'initiative part d'une bonne intention, offrir un animal est risqué et peut porter préjudice à celui-ci. Mieux vaut dès lors vous tourner vers un cadeau sans poils !