Smartphones: les 50+ plus malins que leurs enfants

Ne vous y trompez pas : le fossé numérique existe toujours. Nombreux sont ceux qui ont du mal à suivre l'évolution technologique, jeunes et moins jeunes, selon le Digimètre, l'enquête annuelle menée par le centre de recherche Imec sur nos habitudes numériques. Le cliché du digital native (la génération née à l'ère numérique) qui passe sa vie à communiquer sur les réseaux sociaux et à surfer sur les applications sous le regard ahuri de ses (grand-)parents est complètement dépassé. " Au contraire, les 50+ ont souvent plus de temps pour se familiariser avec les nouvelles applications ", souligne Lieven De Marez professeur de Réseaux sociaux, innovation et technologies de la Communication à l'université de Gand et initiateur du Digimètre.

...