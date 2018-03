Schtroumpfez donc un compliment

Gina De Groote, à l'origine de cette initiative : " Mon rêve est qu'à l'occasion de la Journée du Compliment, tout le monde, sans exception, rende heureux au moins une autre personne en lui adressant un compliment sincère, qui vient du coeur. " Luc Philips ajoute : " Si tout le monde prend plaisir à adresser des compliments sincères, le monde ne pourra qu'évoluer positivement. ".

Dans un monde où on est de plus en plus pressé et occupé, où les gens ont besoin d'espace et d'un peu d'énergie positive, faire et recevoir un compliment peut faire des merveilles.

Faire des compliments, cela s'apprend

Vous avez un peu de mal à faire un compliment ? Les Schtroumpfs viendront vous donner un coup de main de manière originale. Les organisateurs ont conçu un set de cartes de compliments pour le grand public. Les sets contiennent 30 cartes différentes et sont disponibles dans 3 000 points de vente en Belgique pour le prix de 4,95 €. Sur chaque carte, il y a un Schtroumpf qui donne un compliment, et il est possible d'écrire un message personnalisé au verso. Même le Schtroumpf Grognon s'y met. On n'attend plus que vous !

Comment faire un compliment

Un bon compliment apaise et relie...

Apaise : Lors d'un compliment, le temps s'arrête un court instant, on a le temps de respirer. On donne une attention positive aux gens qui nous entourent. Vous permettez également à la personne qui reçoit le compliment de se recentrer sur elle pendant un moment.

Relie : le compliment permet de relier les gens pour une raison positive, pour une collaboration, et non pas à cause d'une opposition (ce qui aujourd'hui se produit souvent).

Faites donc un compliment, surtout le 1er mars, mais aussi les jours précédents et suivants.