Rangez et transmettez vos plus beaux souvenirs

En suédois, le terme döstädning signifie littéralement " rangement avant la mort ". Une expression qu'il ne faut bien sûr pas prendre au pied de la lettre ! " Il va de soi qu'il ne faut pas nécessairement s'y mettre à la veille de son décès. On peut s'y prendre à tout moment, car ranger facilite la vie et allège le quotidien ", précise l'artiste suédoise Margareta Magnusson dans son ouvrage The Gentle Art of Death Cleaning. En effet, ce qu'on peut accumuler au cours d'une vie est plutôt impressionnant. Vos placards débordent ? Vous devez emménager dans une maison ou un appartement plus petit ? Il est temps de trier vos affaires ! La différence avec un grand coup de ménage, c'est qu'ici on va prendre le temps de se retourner sur des tranches de vie et des souvenirs, parfois tristes mais souvent très joyeux.

...