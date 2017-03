Puis-je éduquer mon chien moi-même?

Ecole à la maison

La réponse est oui. Mais il faut être discipliné pour s'y mettre un peu chaque jour et bien informé pour faire les choses correctement. L'avantage, c'est qu'on travaille à son rythme, quand on en a le temps et que son chien est bien disposé. Cela permet également d'adapter les apprentissages à sa situation et à son toutou. Par exemple, si on pense essentiellement promener son chien en liberté, l'apprentissage de la marche au pied et du rappel seront plus importants que l'apprentissage de la marche en laisse. Pour obtenir un bon rappel, il est indispensable de toujours faire suivre le retour de son chien par quelque chose de positif et ne jamais le punir, même s'il prend du temps pour répondre.

Douceur et fermeté

Un chien doit toujours être éduqué avec beaucoup de respect. Il ne faut évidemment jamais le frapper, mais ne pas utiliser la contrainte physique non plus. Par exemple, on ne pousse pas sur son arrièretrain pour lui apprendre à s'asseoir comme on le voit souvent, mais on le guide en douceur avec un petit biscuit jusqu'à obtenir la position tout naturellement.

Apprentissages de base

Outre l'apprentissage de la propreté, qui ne se fait pas avec des journaux comme on l'entend souvent, mais en sortant très régulièrement son chiot à l'extérieur, il est d'autres enseignements qu'il convient d'effectuer dès que possible. Par exemple, il faut éviter de laisser son chien seul plusieurs heures du jour au lendemain. La solitude n'étant pas naturelle pour lui, il faut l'y habituer progressivement en le quittant d'abord de très courts instants.

Contacts sociaux

Il est également primordial, si on souhaite faire l'éducation de son chien soi-même, de veiller à ce qu'il ait suffisamment de contacts avec des congénères dès son plus jeune âge. C'est important pour une bonne socialisation, mais aussi pour maintenir une bonne communication avec les autres chiens. Pensez donc à sortir votre chiot dès que possible et à le laisser s'approcher de ses congénères.