Psycho: plus riche, plus heureux ?

La plupart des enquêtes l'affirment : quand on a connu le dénuement et qu'on a dû se serrer la ceinture, le degré de bonheur augmente à mesure que le revenu grossit. Mais arrivé à un certain palier, le bonheur n'augmente (presque) plus. L'économiste américain Angus Deaton fixe ce fameux palier à 67.900 ? par an, soit 5.658 ? par mois. Audelà, la sensation de bonheur stagne. " Ce montant ne fait l'objet d'aucun consensus scientifique, précise Antoon Vandevelde, philosophe et professeur d'économie. La situation aux Etats-Unis n'est pas la nôtre. En Belgique, je situerais plutôt ce palier autour de 30.000 à 40.000 ? par an. "

...