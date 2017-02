Particules fines: le seuil d'information dépassé en Flandre et à Bruxelles

"La concentration de particules fines (PM10) moyenne sur les dernières 24 heures a dépassé le seuil de 50 µg/m³ en Flandre et à Bruxelles et la situation météorologique sera défavorable à la dispersion des polluants pendant les prochaines 24 heures", explique la Cellule.

La Wallonie est un peu plus épargnée, à l'exception de la région liégeoise et de Mons où des concentrations importantes ont également été mesurées.

Toute activité physique prolongée en plein air est déconseillée pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, et les personnes âgées et les très jeunes enfants.