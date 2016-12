Mon chien vomit, dois-je m'inquiéter?

Tout d'abord, il faut distinguer vomissement et régurgitation. Le vomissement résulte d'efforts avec contractions de l'abdomen plus ou moins conséquentes, la régurgitation consiste en un rejet plus ou moins passif (sans contractions de l'abdomen). Généralement, la plupart des vomissements de Médor sont bénins, il n'y a donc souvent pas de quoi s'affoler. Votre chien a certainement été chaparder une crasse ici ou là et le butin ne passe pas !

Son état général

Cependant, dans certains cas, il y a lieu de s'inquiéter. Corps étrangers, intoxications, gastrites infectieuses ou encore maladies métaboliques sont quelques exemples de maux dont votre animal peut souffrir. C'est évidemment l'état général du chien qui compte ! S'il semble aller bien après avoir vomi, s'il est alerte et il continue sa petite vie comme si de rien n'était, tenez-le à l'oeil mais sans trop vous tracasser. Si, en revanche, les vomissements sont répétitifs ou en jets et que l'animal n'a pas l'air bien, il est préférable de consulter un vétérinaire. Les signes d'alerte : il se tient le dos voussé, il est plus calme que d'habitude, il refuse sa friandise favorite, il semble dérangé...

Des efforts vains

Il peut arriver que Médor fasse d'importants efforts de vomissements sans que rien ne sorte... Dans ce cas, il peut s'agir de ce qu'on appelle le syndrome de dilatation-torsion d'estomac qui, lui par contre, est une urgence absolue ! Il convient dès lors de réagir le plus rapidement possible.

Des examens et conseils

Lors de la consultation, le vétérinaire pourra décider d'effectuer certains examens complémentaires sur votre toutou afin de confirmer ou d'éliminer certaines pathologies. Il pourra également vous prodiguer de précieux conseils concernant l'alimentation de votre compagnon et vous éclairer à propos des erreurs à ne pas commettre. Si, généralement, il peut être suffisant de mettre Médor à la diète le temps d'un repas, dans certains cas, il vaut donc mieux consulter. Plus tôt on prend en main un problème, plus on a de chances de le régler rapidement !