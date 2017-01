Mon chat est agressif, que faire ?

Chasseur constant

Les causes de l'agressivité chez le chat sont diverses, mais la plus fréquente est due au simple fait que le chat est un prédateur. A l'état sauvage, il chasse en solitaire, et joue souvent avec sa proie avant de la manger. Comme il chasse seul, il s'en prend à des animaux de petite taille, et par conséquent, il s'active beaucoup pour combler ses besoins alimentaires. La prédation occupe donc une bonne partie de ses journées. De ce fait, elle est tellement ancrée en lui que même le chat domestique recevant sa pitance journalière garde le besoin de s'amuser à chasser à l'extérieur.

Maître-souris

C'est là que les choses peuvent commencer à se gâter. Car tant qu'il peut sortir, explorer les environs et attraper de petits animaux, le chat est épanoui. Mais s'il ne peut plus exercer cet instinct de prédation, parce qu'il vit en appartement par exemple, cela peut tellement lui manquer qu'il va chercher des substituts. Et son maître peut en devenir un... En voyant des pieds s'agiter à côté de lui, il pourra se jeter dessus toutes griffes dehors, comme il le ferait avec sa proie.

Cela commence en général par les pieds, puis se généralise aux mains, voire au visage. Ce trouble comportemental survient cependant beaucoup plus fréquemment chez des chats qui ne peuvent plus sortir à l'extérieur du jour au lendemain, que chez ceux qui ont toujours vécu à l'intérieur.

Substitut de prédation

La solution ? Laisser le chat sortir. Si c'est impossible, il faudra tenter de combler son besoin de prédation par des jeux auxquels le maître participe, en stimulant le chat avec de fausses proies (petite souris en peluche suspendue au bout d'une corde, par exemple). Il faudra y jouer plusieurs fois par jour pendant au moins 15 minutes afin de s'assurer de régler le problème.