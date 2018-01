Maniaques de la propreté

" Quand je me suis installée, j'ai repris les habitudes de nettoyage de ma mère, raconte Anna. Lundi, les poussières. Mardi, le nettoyage à l'eau. Mercredi, la lessive. Ces rituels n'avaient rien d'anormal à mes yeux. Chaque jour, après le travail, je me lançais dans une nouvelle tâche ménagère : laver les carreaux, nettoyer les rails des tentures... Je passais aussi mes samedis à nettoyer ! Cela me semblait normal, jusqu'au jour où j'ai emménagé avec mon conjoint qui trouvait mes habitudes pour le moins saugrenues ", raconte Anna.

...