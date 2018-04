Les utilisateurs de vélo électrique de plus en plus jeunes

Les vélos électriques sont en plein boom mais la sécurité cycliste ne parvient pas à suivre cette tendance. Le nombre d'accidents impliquant des cyclistes est en hausse, affirme le Fietsersbond en réaction au dernier Baromètre vélo publié par le VAB. L'organisation cycliste demande dès lors "des investissements plus rapides dans l'infrastructure cycliste et des itinéraires domicile-travail plus sûrs".

L'organisation VAB a interrogé 2.000 Belges de plus de 18 ans à propos du vélo. Il en est ressorti que les utilisateurs de vélo électrique sont de plus en plus jeunes. La popularité grandissante du vélo électrique auprès des jeunes s'explique notamment par le fait qu'il est utilisé pour effectuer le trajet domicile-travail. On constate par ailleurs auprès du même public jeune une augmentation du nombre d'accidents. En outre, les cyclistes citadins traditionnels sont aussi plus souvent victimes d'accident.

Le Fietsersbond estime que les budgets dédiés aux infrastructures tiennent peu compte des évolutions et du nombre de cyclistes. "Le Fietsersbond demande une hausse des investissements et que ceux-ci soient mis en oeuvre plus rapidement (en simplifiant par exemple les procédures). ll faudrait notamment résoudre rapidement les cas de conflits aux carrefours et installer une infrastructure routière lisible".