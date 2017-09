Les cheveux gris, c'est sexy !

Une écrivaine française consacre un livre entier au blanchiment de ses cheveux. Et immédiatement, les réactions pleuvent, passionnées, parfois contre, surtout pour. Et ce, alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses à assumer leur chevelure grise qui n'a plus rien d'un renoncement à la séduction.