La piscine naturelle de Muriel

Sur le seuil de l'entrée, un petit écriteau prévient les visiteurs : " We're in the garden ". Mais quel jardin ? La haute demeure ne laisse rien paraître d'un quelconque espace vert. Que cache le charme désuet de cette ancienne maison de serriste où nous attend Muriel Emsens ?