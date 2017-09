La bible du vin est de retour !

Si les producteurs repris dans ce Guide des vins sont classés de une à cinq étoiles, n'allez pas croire que l'ouvrage ratisse à tout va, recensant aussi bien créateurs de piquettes que de grands crus : comme l'expliquent les auteurs principaux du guide, Michel Bettane et Thierry Desseauve, tous deux spécialistes internationalement reconnus, "nous n'avons conservé dans cette édition que les vins méritant une note égale ou supérieure à 13/20, sauf lorsque la célébrité d'un producteur ou d'une cuvée interdit que nous cachions une note inférieure".

Le ton est donné : les dives bouteilles mentionnées dans cet ouvrage sont, au pire, recommandables, au mieux exceptionnelles. Elles n'en sont pas moins nombreuses, puisqu'on compte environ 11.450 références. Il en résulte une brique de près de 1.000 pages dans laquelle il est étonnamment facile de s'y retrouver.

C'est que la structure du guide est assez bien pensée, se divisant en deux grandes parties : la première est consacrée au palmarès 2018, épinglant les coups de coeur des deux journalistes auteurs et de douze collaborateurs experts, triés sur le volet. Outre quelques tops de producteurs (sans surprise, le château Mouton-Rothschild occupe la première place du podium), on y retrouve une sélection de vins de l'année mêlant sans vergogne crus inabordables et petits flacons très accessibles, ou encore un top des vins de garde. LA bonne idée, ceci dit, se trouve quelques pages plus loin : les auteurs proposent un "top rapport qualité-prix". Soit des vins s'échelonnant entre 4 et 25€ mais possédant des cotes à faire pâlir les grandes maisons : un petit Viognier à 8€ récolte ainsi un exceptionnel 18/20 ! Assurément le chapitre qui intéressera le plus les amateurs préférant le contenu du verre à l'étiquette de la bouteille...

La seconde partie du guide classe les crus de manière plus traditionnelle, selon leurs appellations. Pour chaque région vinicole, on retrouve un bref descriptif (caractéristiques, cépages...) et un palmarès régional. Les autres vins sélectionnés sont ensuite classés par producteurs (cote générale du producteur + note sur 20 de chaque vin). Petit détail bienvenu : comme l'indiquent les auteurs, "en matière de mauvaise expérience oenophile, il n'existe qu'une chose qui soit pire que de goûter un vin trop jeune : déguster un vin trop vieux". Ceux-ci ont donc eu le bon réflexe, pour les bouteilles concernées, d'indiquer des "fourchettes d'apogée", soit la période durant laquelle le vin sera à son sommet. Définitivement dans l'air du temps, le guide mentionne également si les vins/producteurs sont certifiés bio. Enfin, un index, à la fois alphabétique et par appellation, permet de retrouver facilement les producteurs et leurs vins. Du bel ouvrage !

Guide des vins 2018, Bettane + Desseauve, éd. Flammarion. ISBN : 978-2-0814-1642-0, 960 pages, environ 25€.