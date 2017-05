L'incendie de l'Innovation - 50 ans déjà !

" Ce fut le 11 septembre de notre génération. Il n'est pas une personne de plus de 55 ans qui n'ait gardé cette catastrophe en mémoire et le plus frappant, c'est que chacun possède un souvenir bien à lui ", observe Geert De Vriese qui, avec Frank Van Laeken, a méticuleusement reconstitué le drame dans un ouvrage bouleversant.

...