Hypersensibilité: comment en faire un véritable atout

On estime que l'hypersensibilité concerne 15 à 20% de la population. Ces personnes remarquent des subtilités qui échappent aux autres et les ressentent avec plus d'acuité. Les hypersensibles sont souvent plus sensibles aux bruits, aux odeurs, aux lumières fortes, etc. Tout cela agit comme un hyper stimulant et provoque une surréaction émotionnelle. C'est la psychologue américaine Elaine Aron qui fut la première, en 1991, à se pencher sur le cas des hypersensibles. Elle a mis au point un test (à la fin de l'article) qui permet à chacun de déterminer s'il est HSP (personne hypersensible). "L'hypersensibilté est une caractéristique individuelle et non un trouble, précise le Pr Elke Van Hoof (VUB), spécialiste de l'hypersensibilité. Cela signifie simplement que la personne hypersensible est dotée d'un plus grand nombre de capteurs. En neurobiologie, on considère l'hypersensibilité comme un facteur de personnalité supérieur. Le cerveau d'un HSP est différent de celui des autres."

