Gérard Miller réinsère des 50+ dans son resto

" Nostalgique de la cuisine de ma grand-mère et fan de nourriture, mode de partage et d'expression, je viens d'ouvrir un restaurant italien à l'ancienne avec, aux fourneaux et en salle, uniquement des seniors ", explique Gérard Miller. A travers ce concept original, ce Liégeois de 50 ans souhaite mettre en valeur le savoir-faire des (pré)retraités désireux de compléter leur pension et/ou de...