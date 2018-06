François Damiens: "Je suis le pigeon parfait !"

C'est l'histoire de Dany Versavel, un baraki qui s'évade de prison pour s'occuper de son fils de 15 ans... Pas besoin d'en dévoiler plus pour comprendre que, avec le Belge François Damiens à la réalisation et dans le rôle principal, l'aventure s'annonce drôle et les réactions des anonymes piégés croustillantes...

...