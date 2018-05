France Brel: "Etre la fille de Jacques, une responsabilité !"

On ne compte plus les scandales alimentaires relatifs à la viande ces dernières années. Cela a-t-il impacté votre manière de consommer ?

Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir un homme devenir père - pour la première ou la ixième fois - à 50 ans passés. Dans le cadre d'un article relatif à la paternité "tardive", nous sommes à la recherche de témoignages de nouveaux (ou futurs) papas de 50 ans et plus.