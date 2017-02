Faut-il opter pour le préfabriqué?

D'ici quelques jours, les propriétaires pourront prendre possession de leur nouvelle maison en bois. Pour l'heure, une kyrielle d'ouvriers peaufine les derniers aménagements : ici, on peint les murs, là on installe le chauffage et les prises de courant, un peu plus loin on fixe les sanitaires. Les 160m2 d'habitation prennent forme et on pourrait presque déjà s'y installer. A un détail près : la maison se trouve sous le pont roulant d'un immense hangar, à des dizaines de kilomètres de son emplacement final... La construction préfabriquée sera bientôt démontée en différents modules et fixée sur d'imposants semi-remorques, avant d'être livrée sur le terrain du client. "Les modules vont être réassemblés un peu comme des Lego, explique fièrement Boris Heylen, engineer manager chez ModuleHome. Cela ne prendra que deux jours : on monte les modules, on fait tous les raccords nécessaires le lendemain et, dès le surlendemain, la personne peut installer ses meubles. Au total, entre la commande et la fin du chantier, il ne se sera écoulé que six semaines : le même délai que pour la commande d'un salon en cuir !"

