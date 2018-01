Faites vos produits d'entretien vous-même

1. Le nettoyant multi-usage

Pour faire quoi ? Voici le produit le plus utile pour un usage quotidien. On l'utilise dilué dans un seau d'eau pour les sols, vaporisé pour toutes les autres surfaces de la maison. Plus besoin de combiner les produits : un seul suffit à tous ces usages !

Pour un litre de produit :

- 750 ml d'eau

- 1càs de bicarbonate de soude

- 10 gouttes d'huile essentielle (citron ou pin sylvestre)

- 1càs de liquide vaisselle écologique

- Mettre le récipient à niveau avec de l'eau

On a testé : ce produit nettoie correctement les taches du quotidien, mais il ne désinfecte pas. Est-ce grave ? Pas tellement : en réalité, il n'est souvent pas nécessaire de désinfecter les surfaces de la maison. Un domicile trop aseptisé affaiblit notre immunité ! Si une désinfection est toutefois nécessaire (par exemple pour le plan de travail de la cuisine...), pensez au vinaigre. Attention : vinaigre et bicarbonate ne doivent pas être utilisés en même temps. Etant respectivement acide et base, les deux produits annulent leurs effets lorsqu'ils sont mélangés.

2. Le produit WC

Pour faire quoi ? Faut-il vraiment vous faire un dessin ?

Pour 500 ml de produit :

- 170 ml de vinaigre blanc

- 330 ml d'eau

- 6 à 10 gouttes d'huile essentielle (citron, pin sylvestre ou tea-tree)

On a testé : vous remarquerez rapidement que ce produit est nettement plus liquide que la plupart des produits pour toilettes vendus dans le commerce. Comment le rendre efficace, s'il n'adhère pas durablement à la cuvette ? On peut utiliser un vaporisateur, qui permet de brumiser le produit en une fine couche, qui ne coule alors pas, et atteindre toutes les zones à nettoyer. Plus efficace, mais un peu moins écologique : on peut en imbiber du papier toilette, avec lequel on tapisse la cuvette. Le produit a alors tout le temps d'agir efficacement !

3. La lessive liquide

Pour faire quoi ? Pour laver (et surtout rafraîchir) le linge en machine, à 30°.

Pour environ 4 litres :

- Râper un savon de Marseille en copeaux

- Mettre, dans un seau, 2 poignées de cristaux de soude (en mettant des gants !) et 2 poignées de copeaux

- Ajouter 2 litre d'eau bouillante, mixez le tout

- Ajouter 2 litres d'eau froide et 5 gouttes d'huile essentielle de lavande

- Avec un entonnoir, transvaser dans un grand flacon et

- Bien agiter avant chaque usage

- Utiliser 15cl par machine, dans le bac prévu à cet effet.

On a testé : les vêtements sortent rafraîchis de la machine, avec un léger parfum pas désagréable. Par contre, la recette s'avère moyennement efficace pour ôter les taches tenaces. Écoconso conseille d'ailleurs de pré-détacher les vêtements avant de les placer en machine.

4. Le liquide vaisselle

Pour faire quoi ? La vaisselle qui ne rentre pas au lave-vaisselle, comme les casseroles, poêles...

Pour 500 ml :

- 100 ml de liquide vaisselle écologique (e.a. pour fournir de la mousse : sans elle, le produit paraît moins efficace !)

- 5 gouttes d'huile essentielle de citron

- 1 càs de bicarbonate de soude

- Remplir le reste du récipient avec de l'eau (doucement : attention à la mousse !)

On a testé : A condition de laisser tremper suffisamment la vaisselle à la crasse incrustée (traces de brûlé, etc.), ce produit fonctionne assez bien, même si l'effet dégraissant est plus léger qu'avec le produit de vaisselle écologique pur du commerce. Plus liquide, on peut l'appliquer sur l'éponge plutôt que dans l'eau... et on frotte !

5. Trucs en vrac

- Entretenir les meubles en bois : émulsion 50% huile d'olive et 50% jus de citron.

- Enlever les taches de boue : frottez une pomme de terre crue sur la tache, préalablement frottée à la brosse dure, puis passez en machine.

- Blanchir le linge : mettez 5 comprimés d'aspirine dans la machine ou trempez le vêtement dans une solution de 50% d'eau chaude et 50% de vinaigre blanc.

- Plus d'astuces sur www.ecoconso.be > produits d'entretien ou raffa.grandmenage.info > Ménage.