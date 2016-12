Epauler un ami malade : comment trouver les mots justes

" J'aimerais rendre visite à un ami gravement malade mais je n'ose pas. Je ne sais pas quoi lui dire..." Une phrase que le Dr Van Edom, bénévole à la clinique Universitaire de Louvain, entend souvent. " Au lieu de vous concentrer sur ce que vous pourriez dire à votre ami, pensez plutôt à la question qui pourrait lui donner envie de s'exprimer. Soyez ouvert, à l'écoute. Vous pouvez, par exemple, entamer la conversation en disant: " Dis-moi, comment te sens-tu depuis la dernière fois que nous nous sommes vus ? " Ne sous-estimez pas l'efficacité du récit. Ceux qui ont dû affronter un diagnostic de cancer ont vu leur vie voler en éclats. Ils doivent rassembler les morceaux pour lui redonner un peu de sens et raconter leur histoire les aide. Consciemment ou non, raconter ce qu'ils vivent leur apporte de la structure pour dépasser le choc et reprendre le contrôle de la situation. En écoutant activement votre ami, vous lui apportez soutien et réconfort. "

