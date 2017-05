Edito: Madame M

Et les commentaires sur la Toile, ce café du commerce moderne, les fautes d'orthographe en plus, se sont faits houleux, voire haineux. C'est que Brigitte Macron, 64 ans, est plus âgée qu'Emmanuel, 39 ans. Oooooh ! Et pas qu'un peu, donc. Quasiment d'un quart de siècle, non mais, vous vous rendez compte ? Une " vieille ". Une " mère maquerelle ". Qu'une vidéo " humoristique " représente en déambulateur. Alors que la presse " sérieuse " s'empresse de publier des articles société sur la différence d'âge (L'a-t-elle fait pour Donald, 70 ans, et Melania Trump, 47 ans, même grand écart que le couple français ? Non.), le Bild, tabloïd allemand, avec une naïveté bien pensante qui n'aurait pas déparé au XIXe siècle, s'interroge : mais comment ce genre de mariage peut-il bien tenir ? Ben oui, en tout cas, il tient. L'amour, comme le bien vivre ensemble, ça ne s'explique pas. L'amour, c'est encore un de ces trucs qui ne s'embarrasse pas de coller aux statistiques et de suivre les règles établies.

En fait, on devrait normalement se trouver ici devant un nonévénement. Mais une fois de plus, cette affaire amène à constater que l'âgisme allié au sexisme permet de déverser des tombereaux de commentaires insultants sans que personne ne monte sérieusement au créneau pour dénoncer l'absurde. Car des mouvements de pression, il y en a désormais tant qu'il n'est plus possible de s'exprimer sans tourner sept fois sa langue dans sa bouche et sa plume dans l'encrier et sa souris près du clavier. Sauf dans ce domaine-là, rien. A-t-on entendu les mouvements féministes, si prompts à s'indigner ? Allo ?

Il y a quelques semaines, une très jolie esthéticienne de 65 ans, qui réalise des tutoriels sur Youtube pour apprendre aux femmes matures à se mettre en valeur, racontait qu'elle recevait des messages très agressifs de la part d'internautes dans le registre " Arrête la vieille, tu nous fait peur !". Peur ? Mais de quoi ? Brigitte Macron, cette jolie esthéticienne... elles ont en commun d'être des femmes soignées, dynamiques, qui ne s'excusent pas d'avoir leur âge, car ce n'est pas un sujet pour elles, et qui nous tendent un miroir positif de la maturité. Des femmes bien dans leur peau, qui ne collent pas aux clichés d'une autre époque, hélas toujours vivaces. Qui ne renoncent à rien du fait de leur âge. Qui ne s'effacent pas. Ça ne plaît pas. Pourtant, que les esprits chagrins ouvrent leurs chakras de tolérance et apprennent à s'y faire : des femmes comme cela, il y en a plein. Et il y en aura de plus en plus.