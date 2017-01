Du Bobber chez Triumph

Héritier d'une lignée unique de bobbers Triumph remontant aux années 1940, ce modèle saisit les principes de minimalisme esthétique, de puissance musculeuse et d'assurance des véritables bobbers : lignes pures et basses, selle unique, guidon plat, carrosserie et phares épurés, réservoir sculpté, roues à rayons avec une large roue arrière et style hardtail. La Triumph Bobber propose aussi une position de conduite réglable innovante grâce à sa selle flottante en aluminium. Propulsée par le moteur 1.200cc, elle bénéficie d'un réglage moteur spécial Bobber qui libère encore plus de couple et de puissance dès les bas régimes. La Bonneville Bobber est également taillée pour la personnalisation grâce à plus de 150 accessoires conçus spécifiquement.

Arrivée prévue en février 2017.

Par Arnaud Dellicour