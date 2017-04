Dormir avec son chien, une bonne idée ?

Le chien étant un animal grégaire, sa relation avec les autres membres de son groupe est hiérarchisée, c'est-à-dire que chaque membre a une place qui lui est propre, avec ses privilèges et ses contraintes. Vivant aujourd'hui avec l'homme, le chien domestique a naturellement reproduit cette relation hiérarchisée avec lui. Si on souhaite un animal obéissant et bien équilibré, le maître se doit dès lors d'assumer la place n°1, soit celle de chef du groupe.

Quel est donc le rapport avec le fait de dormir avec Médor ? C'est simple : l'un des privilèges du chef de groupe est de choisir son lieu de couchage, qui lui sera dédié. Si on laisse son toutou dormir dans sa chambre, on lui accorde dès lors ce privilège, ce qui signifiera pour lui qu'on lui demande d'endosser ce rôle ! Par ailleurs, l'un des autres privilèges du meneur ou dominant est d'avoir accès aux positions hautes. Dormir carrément sur le lit renforce alors encore chez le chien la conviction que c'est lui qui doit assumer ce statut de chef à la place de son maître.

Une situation qui ne portera cependant à conséquence que dans la mesure où votre toutou a un caractère fort et qu'il lui est dès lors envisageable d'assumer cette fonction. Il pourra ainsi se mettre à tester son maître en ne lui obéissant plus, en dépassant les limites et en ne respectant plus les règles établies depuis le départ. Dans les cas les plus graves, et souvent si certaines des autres règles hiérarchiques ne sont pas respectées non plus, un chien peut aller jusqu'à montrer de l'agressivité envers son propriétaire qui le contrarierait.

Bref, bien que dormir avec Médor soit très agréable, ce n'est pas vraiment conseillé, sauf si votre chien est vraiment une bonne pâte au caractère doux et paisible !