Des solutions naturelles pour chasser les insectes

Contre les fourmis

À l'extérieur, les fourmis contribuent au bon équilibre en dévorant pucerons, vers, araignées et larves avant que ces petites bêtes ne s'attaquent à vos plantations. En revanche, les ouvrières doivent être chassées du foyer car elles transportent des germes.

Comment faire ? Disposez une petite coupelle avec du marc de café, des rondelles de citron ou des feuilles de basilic au niveau de leur point d'entrée dans la maison. L'ail aura également un effet répulsif sur les colonies. Dans les placards et les armoires, placez de la sauge verte et du camphre pour les faire fuir. Enfin, plus insolite, si vous tracez une ligne à la craie, il semblerait que les fourmis n'osent pas la franchir!

Contre les guêpes

En chassant bon nombre d'insectes, notamment les pucerons et les chenilles, les guêpes sont néces- saires au jardin. Mais à l'intérieur, elles sèment la pagaille. En cas de piqûre, le danger est réel pour les personnes allergiques au venin.

Comment faire ? Diffusez de l'huile essentielle de géranium, de lavandin ou de citronnelle. Des soucoupes remplies de clous de girofle disposées dans les pièces à vivre repousseront également ces insectes volants. L'odeur de la fumée du café poussera aussi les guêpes à faire demi-tour. Faites brûler du café moulu non utilisé. Versez-le dans une petite coupelle que vous installerez au niveau de vos ouvertures extérieures.

Contre les mouches

Attirées par la chaleur et l'humidité, les mouches s'introduisent dans votre habitat avec le retour des températures plus élevées.

Comment faire ? Comme les fourmis, les mouches ne supportent pas le basilic. Placez un plant ou quelques feuilles au bord des fenêtres. Les odeurs de vinaigre blanc, d'ail, de lavande ou d'eucalyptus rebutent également les mouches. Diluez des huiles essentielles ou réalisez une décoction avec ces substances. Autre solution: plantez des clous de girofle dans un oignon, un citron ou une orange que vous placerez dans une coupelle. Répétez l'opération pour toutes les pièces de la maison chaque semaine.

Contre les araignées

Les toiles que les araignées tissent dans les coins et les frissons qu'elles causent à certains rendent leur présence intolérable dans la maison.

Comment faire ? Disposez des petits bouquets de feuilles de tomates au bord de vos fenêtres. Vous pouvez également en faire infuser quelques minutes dans de l'eau froide que vous vaporiserez à l'intérieur. La pierre d'alun est aussi un bon répulsif. Mélangez un litre d'eau et 80 grammes de pierre d'Alun en poudre dans un vaporisateur. Aspergez les bords des fenêtres et le cadre des portes.

Auteur: Marie Dagman (nt-f.com)