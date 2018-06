Démocratie, niveau de vie, vie privée... Comment vous sentez-vous dans notre société ?

Plus Magazine fête ses 30 ans. L'occasion de vous demander votre opinion sur la société dans laquelle nous vivons en 2018, sur la manière dont vous y prenez part et sur votre vision de l'avenir.

De plus en plus de tours opérateurs proposent des hôtels " adults only ", dans lesquels la présence d'enfants est interdite. Qu'en pensez-vous ?