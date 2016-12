Comment réagir lorsque mon chien a peur des feux d'artifice ?

Une peur bien ancrée

La majorité des chiens ont peur des feux d'artifice car ils n'ont pas eu l'occasion d'en faire l'expérience lors de leurs trois premiers mois de vie, période cruciale leur permettant de découvrir le monde et de se familiariser à ce qu'ils rencontreront dans leur vie future. La peur se manifeste par des tremblements, des halètements, une attitude corporelle générale trahissant un grand mal-être. En général, le chien fuit ou se cache sous un meuble.

Ne pas le rassurer

Lorsque notre animal réagit ainsi, nous avons naturellement tendance à vouloir le rassurer, lui parler d'une voix douce, le cajoler voire le prendre dans nos bras. C'est pourtant la dernière chose à faire, car rassurer un chien, c'est lui faire comprendre qu'il a raison d'avoir peur. En agissant ainsi, nous ne faisons que renforcer sa peur. Le chien raisonne en se disant que si son maître réagit et le rassure, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose d'anormal.

La bonne réaction

Même si c'est difficile, il est indispensable de ne pas rassurer son chien, mais au contraire de l'ignorer complètement. En ne lui portant aucune attention et en continuant à vaquer à nos occupations comme si de rien n'était, on lui communique qu'il ne se passe rien d'anormal et qu'il n'a donc aucune raison de s'inquiéter. Bien sûr, cela risque de ne pas suffire. Dans les cas de peur les plus intenses, on travaille avec une thérapie de désensibilisation afin de réapprendre au chien à se familiariser avec l'objet de sa peur.