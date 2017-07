Chat ou chien dans le jardin : comment lui assurer sa sécurité ?

Même si votre animal aime s'y dégourdir les pattes, votre jardin est davantage synonyme d'île de la tentation que de havre de paix! Explications du Dr Jean-Claude Jestin, vétérinaire et président d'une association de protection de l'environnement en France.

Pour sa sécurité

Certaines tiges dures et coupantes (comme les herbes de la pampa) blessent: si vous avez un jeunot à la maison, reportez ce type de plantation d'un an ou deux. Si vous lui lancez un bout de bois pour jouer, optez pour une branche de noisetier à la bonne taille ou habituez-le à un jouet conçu pour lui. Sinon, c'est un refus de s'alimenter qui peut vous donner l'alerte sur une éventuelle plaie buccale, à faire soigner au plus vite, avant qu'elle ne s'infecte.

Pour sa santé

Grignoter des plantes toxiques - azalée, jacinthe, if, cytise, glycine, laurier-rose, muguet (boules rouges après la oraison), pommier d'amour, rhododendron... - entraîne surtout des troubles digestifs, cardio-respiratoires, des tremblements, voire un coma. Ces troubles sont à considérer comme des urgences. S'il a vomi des végétaux, rapportez-les au vétérinaire pour l'aider à identifier la plante coupable. Et pour éviter que cela se reproduise, regroupez vos plantes dangereuses dans un coin inaccessible pour lui.

Pour sa survie

Jardinez bio et bouclez votre terrain. Si votre chat ne peut s'empêcher d'aller dans les jardins alentour, il peut être judicieux de l'attacher à un harnais relié à un piquet, a fortiori si vos voisins utilisent des produits phyto-sanitaires. En effet, s'il absorbe des pesticides ou, pire, des granulés antilimaces, voire un raticide, il risque sa vie. Saignements, convulsions ou démarche comme en état d'ivresse doivent vous y faire penser. Dans ces situations, appelez le vétérinaire d'urgence: chaque minute compte.

Pour sa peau

Si les tiques se complaisent dans les herbes hautes, les aoûtats (araignées microscopiques) sévissent même dans un jardin tondu. Leurs larves profitent que votre compagnon pique son roupillon dans un endroit infesté pour se fixer dans les replis de sa peau, d'où des démangeaisons intenses.

Une inspection suffit souvent à repérer des points orange (amas de larves): à traiter au plus vite avec un spray anti-acariens. Pour éloigner ces bestioles, plantez de la mélisse officinale à l'odeur de citronnelle répulsive.

Pour son plaisir

Plantez un ou deux fruitiers et laissez traîner quelques bûches pour que votre chat y plante les griffes. Pour plaire à votre petit félin, pensez aussi à semer des pousses de céréales et de la cataire, qui l'aideront à digérer ses boules de poils. Assurez-vous encore que votre compagnon trouvera de l'ombre en été, sous un arbre ou un arbuste. Si vous avez de la place, une petite fontaine d'eau est appréciable, d'autant que certains chats acceptent de boire uniquement quand l'eau est en mouvement!

Auteur : Nathalie Szapiro-Manoukian (NT-F.COM)