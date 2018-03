C'est prouvé : les femmes provoquent moins de casse sur la route !

La sécurité d'abord : femmes vs. pirates de la route

Les hommes belges causent beaucoup plus de dégâts sur la route que les femmes. D'ailleurs, 35 % d'entre eux avouent avoir déjà accroché quelque chose ou avoir eu un accident plus de 2 fois. Ce pourcentage ne s'élève qu'à 19 % chez les femmes. Pas moins de 28 % des femmes belges n'ont jamais eu d'accident de la route (contre 21 % des hommes), et 3 femmes sur 10 n'en ont eu qu'un. Peut-être cela a-t-il un rapport avec leur vigilance. Deux fois plus d'hommes disent qu'ils se sont déjà (presque) endormis au volant : 37 % vs. 18 %. Les femmes sous-estiment malgré tout leurs capacités de conduite et surtout leurs talents pour se garer. En effet, 39 % d'entre elles sont convaincues que les hommes peuvent mieux se garer, et 18 % trouvent même que les hommes manient mieux la voiture en général. Allez les filles, ayez un peu plus confiance en vous !

Danger de dérapage de talon aiguille

Conduire avec de hauts talons n'est pas de tout repos : peu de stabilité (le pied peut glisser de la pédale ou le talon peut se coincer dans le tapis) et diminution de votre vitesse de réaction. 69 % des femmes belges emportent parfois une paire supplémentaire de chaussures plates afin de conduire plus facilement que si elles portent de hauts talons.

Le noir : une tendance autant chez les hommes que chez les femmes

La petite robe noire est indémodable, mais les femmes belges restent tout aussi fidèles au noir (21 %) lorsqu'elles achètent une voiture. Les couleurs traditionnelles représentent un atout puisque mis à part le noir, le gris (15 %) et le bleu (11 %) sont les couleurs de voiture les plus populaires chez les femmes lorsqu'elles choisissent un nouveau modèle. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais ils ne seront pas en désaccord quant à leurs couleurs préférées pour une voiture : les hommes établiront en effet exactement le même top 3 (noir : 18 %, gris : 17 % et bleu : 12 %) que les femmes. Par contre, les avis concernant le rouge sont plus partagés. Alors que chez les femmes, le rouge vient en quatrième position (11 %), seulement 7 % des hommes rouleraient volontiers en voiture rouge. Ils préfèrent encore l'argenté (9 %) ou le blanc (8 %).