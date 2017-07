Attention aux coups de chaleur et de soleil!

Saviez-vous que nos animaux souffrent souvent davantage de la chaleur que du froid ? Comme les chiens et chats ne transpirent pas ou peu, la régulation de la température corporelle se fait essentiellement via la respiration (le halètement) ou via les coussinets. Certains canins sont plus sensibles à la chaleur : les races dites brachycéphales (nez plats) comme les bouledogues et races apparentées, les chiens massifs à la fourrure épaisse a...