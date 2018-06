[Appel aux lecteurs] Les hôtels "enfants non admis", bonne ou mauvaise idée?

De plus en plus de tours opérateurs proposent des hôtels " adults only ", dans lesquels la présence d'enfants est interdite. Motif invoqué ? Les enfants sont bruyants, turbulents et leur présence empêcherait certains vacanciers de se reposer.

Que pensez-vous de cette formule de vacances ? Seriez-vous prêt à opter pour elle ? Ou, au contraire, vous choque-t-elle ? Si oui, pourquoi ?

