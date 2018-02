De plus en plus d'études scientifiques soulignent que nous vivons dans un monde devenu trop hygiénique et aseptisé. Avec, à la clé, une augmentation des cas d'asthme, d'allergie, d'intolérances alimentaires... Pensez-vous que nous sommes allés trop loin dans les règles d'hygiène (alimentaire, corporelle, ménagère) ? Était-ce mieux avant, selon vous ? Ou y a-t-il un juste milieu ?

Envoyez votre témoignage avant le 1er mars à: rédaction@plusmagazine.be