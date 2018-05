À vélo au boulot: les bonnes raisons de s'y mettre

Vous pensez que se rendre au travail à vélo c'est trop dangereux, trop lent et peu pratique ? Ce n'est pas l'avis des amateurs de la petite reine qui sont de plus en plus nombreux à pédaler pour aller travailler ! Pour eux, leur vélo, c'est leur liberté !