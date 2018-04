70 ans et ça roule pour la 2CV !

Peut-être a-t-elle été votre première voiture, celle de vos parents, de la voisine ou encore celle qui permettait au boulanger de livrer son pain ? La 2 CV entraîne dans son sillage bien des souvenirs et fait toujours battre les coeurs. Et pas seulement ceux des quinquas et des sexas, dont la jeunesse a coïncidé avec l'âge d'or de la Deuche. Non, les jeunes, tout aussi séduits, redécouvrent ce modèle avec bonheur. Chose unique pour une voiture au charme tout en modestie, une automobile qui n'a jamais eu la prétention de pétarader plus haut que son pot d'échappement.

