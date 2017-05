Zoom sur l'arthrose

1. Usure du cartilage

Sur une articulation saine, la fine couche de cartilage sert d'amortisseur et empêche que deux structures osseuses n'entrent directement en contact. L'arthrose affine progressivement le cartilage qui finit par disparaître, ce qui provoque un contact direct entre deux os, avec de vives douleurs à la clé.

2. Proéminences osseuses et inflammations

En réaction, l'os finit par se déformer sous l'excès de pression exercée par l'articulation. On voit apparaître des proéminences osseuses ou ostéophytes qui élargissent la surface de l'os dans le but de mieux répartir la pression. Ces proéminences osseuses peuvent à leur tour irriter d'autres structures, en particulier les nerfs, et provoquer ainsi des inflammations et des oedèmes.

3. Liquide synovial et capsule

L'inflammation persistante épaissit le liquide synovial, si bien que l'articulation ne parvient plus à en sécréter comme elle le devrait. La capsule, qui assure la stabilité de l'articulation, durcit et perd de sa souplesse. Résultat : des articulations raides et douloureuses. Et des douleurs au lever ou après être resté assis longtemps dans la même position.