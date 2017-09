Vrai ou faux ? Testez vos connaissances sur la nourriture

1. Le beurre est plus calorique que l'huile d'olive

Faux. L'huile est composée à 100% de graisse et contient 900 calories par 100 grammes. Le beurre n'est composé "que" de 80% de matières grasses, pour 742 calories par 100 grammes.

L'huile d'olive est néanmoins plus saine parce qu'elle contient moins d'acides gras saturés.

2. Plus on mange sainement, plus on reste mince

Faux. Une salade "super saine" peut contenir autant de calories qu'un sandwich "mitraillette". Les études montrent également que les gens mangent davantage quand le plat est sain, imaginant ingérer moins de calories.

De la même manière, si l'étiquette renseigne une faible teneur en graisses, on se sent moins "coupable" de manger plus. Si une alimentation saine est indéniablement meilleure pour la santé, elle ne fait pas forcément maigrir.

3. Deux tranches de pain complet contiennent autant de fibres qu'un avocat

Faux. Un avocat contien plus de fibres. N'abandonnez pas le pain pour autant car les céréales contiennent des fibres très différentes de celles des fruits et des légumes. Une alimentation variée est essentielle pour la santé.

4. Le lait, le jus d'orange et l'eau pétillante abîment les dents

Partiellement vrai. Si l'eau gazeuse et le lait n'attaquent pas l'émail des dents, l'acidité du jus d'orange fait quelques dégâts. C'est également le cas des sodas et autres boissons gazeuses rafraîchissantes qui doivent leur goût frais à l'acide ajouté. Le sucre masque le goût acide. Pour les mêmes raisons, les boissons dites "light" sont tout aussi mauvaises pour l'émail des dents même si elles provoquent moins de caries. On notera que le vin est lui aussi acide.

5. Le fromage jeune est plus gras que le fromage vieux

Faux. Dans la bouche, le fromage jeune donne effectivement le sentiment d'être plus gras mais c'est le fromage vieux qui contient le plus de graisse. Car plus un fromage est vieux plus il est sec et moins il contient d'humidité, plus il est gras.

6. La mayonnaise est beaucoup plus calorique que le ketchup

Vrai. Il y a sept fois plus de calories dans une cuillère de mayonnaise que dans une cuillère de ketchup. Le ketchup contient effectivement moins de graisse mais plus de sucre.

7. Les légumes frais sont plus sains que les légumes en conserve, en bocaux ou surgelés

Faux. Les légumes en conserve, en bocaux ou surgelés sont conditionnés quelques heures après leur récolte. Par conséquent, les nutriments restent intacts. Les légumes frais doivent effectuer un long trajet avant d'arriver sur nos assiettes et, plus le trajet est long, plus ils perdent de leurs précieux nutriments.

Après avoir été blanchis, les légumes en conserve et en bocaux sont également salés, ce qui n'est le cas ni des légumes surgelés ni des légumes frais.

Conclusion : les légumes surgelés sont les plus sains.

Auteur : Roos Vermeent