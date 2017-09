Une pilule unique contre les maladies cardiaques

" Ce qui fait la particularité de la polypill, c'est qu'elle contient les trois actifs les plus prescrits aux personnes ayant, par exemple, fait un infarctus. Il s'agit d'un anti-hypertenseur, d'une statine et d'une aspirine cardio ", explique le Dr Catherine De Maeyer, cardiologue et jusqu'il y a peu présidente du Groupe de travail belge de prévention des maladies cardiovasculaires. Depuis septembre, la polypill est disponible sur le marché belge et remboursée par la sécurité sociale.

